Presidente do Rio Ave agradece apoio dos adeptos em mensagem natalícia

O Rio Ave publicou esta sexta-feira uma mensagem de Natal dirigida aos seus sócios e adeptos. Assinada pelo presidente António da Silva Campos, o comunicado relembra o momento difícil do clube provocado pela descida de divisão e enaltece o apoio ininterrupto dos adeptos, com o dirigente a agradecer "por cada exemplo que nos deixam de crença e tenacidade"."Caros (as) sócios (as)Porque vivemos esta quadra festiva e porque as preocupações se adensaram com o agravamento das consequências pandémicas, começo esta mensagem que vos dirijo com um pedido: que tenham cuidados redobrados, conscientes e responsáveis. Ao protegerem-se estarão a proteger também todos os vossos familiares e amigos.Tenham sempre presente a necessidade do resguardo e cuidado das regras sanitárias para que o futuro mais próximo não seja mais penalizador.Sei que não será fácil tentar viver o espírito natalício na sua plenitude, e em família, com tantas restrições e receios, mas estou certo que compreenderão que o sacrifício de hoje será recompensado depois.Há uns meses, aquando do início desta época desportiva, começámos esta caminhada difícil de provar a nós mesmos que o nosso valor se traduz pela coragem e pela determinação de orgulhar os nossos sócios e o nosso concelho.Não o fizemos e não o temos feito sozinhos. Temos tido a força maior de vocês, principalmente quando os momentos são mais difíceis.A vossa presença e proximidade tem sido tão frutuosa, tão recompensadora e tão importante para esta tarefa árdua da vivência competitiva que enfrentamos neste campeonato.Sabemos que só juntos e unidos vamos conseguir concretizar os objectivos a que nos propusemos. Todos os dias renovamos este propósito e todos os dias tomamos consciência da necessidade de ter a vossa força e apoio.Tem sido reconfortante e emocionante sentir-vos assim tão próximos e determinados, partilhando em pleno o nosso caminho.Obrigado por cada exemplo que nos deixam de tenacidade e crença.Passo a passo, vamos avançando nos objectivos e tentando estar à altura da responsabilidade que nos é imputada enquanto representantes em campo de tanta paixão e de tanta História.Passo a passo vamos tentando melhorar as nossas condições na academia, onde os nossos jovens já usufruem de condições novas e de excelência e que caminham para a sua conclusão.Todos os dias tentamos que a nossa formação se desenvolva em qualidade e em referência.Todos os dias lutamos para buscar o sucesso em todo os campos: no desportivo, em todas as modalidades e escalões bem como no social, no exemplo maior que deveremos ser. Por vocês que merecem o melhor de cada um de nós.Desejo-vos a todos(as) umas festas felizes.Um Santo Natal.O Presidente,António da Silva Campos"