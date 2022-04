Provedor do Adepto diz que 'não ouviu nem presenciou' insultos racistas a jogador do Benfica B

Provedor do Adepto do Rio Ave partilhou uma nota na página oficial do clube sobre as acusações de racismo que Sandro Cruz, defesa do Benfica B, dirigiu aos adeptos rioavistas, após o jogo que colocou frente a frente as duas equipas na 2.ª Liga, ontem à tarde. João Paulo Meneses, que assina a publicação, diz estar solidário com o comunicado emitido pelo Rio Ave, assegurando que, no local onde se encontrava no estádio, "o provedor não ouviu nem presenciou qualquer situação como aquela que foi identificada pelo jogador do SL Benfica B"."O Provedor do Adepto do Rio Ave FC solidariza-se com o comunicado do Rio Ave FC, ontem emitido, em que, em simultâneo, se manifestava solidariedade ao jogador do SL Benfica B, alvo de insulto racista, e se clarificava que o Clube repudia, em absoluto, qualquer forma de discriminação.O Provedor, que é sobretudo um adepto, testemunha que esse comportamento indigno não pode ser associado aos Rioavistas, tratando-se de uma situação claramente isolada.No local da bancada onde sempre se senta, o Provedor não ouviu nem presenciou qualquer situação como aquela que foi identificada pelo jogador do SL Benfica B.Finalmente, o Provedor entende, como o próprio Clube, que as situações em concreto devem ser não apenas condenadas mas identificadas, mas nunca generalizadas."