Provedor do Adepto faz apelo à direção do Rio Ave visando os estatutos

João Paulo Meneses, representante do Provedor do Adepto do Rio Ave, veio fazer um pedido expresso à direção do emblema de Vila do Conde. Referindo que "é inegável que o Rio Ave necessita de adaptar, em diversos pontos, os seus estatutos", João Paulo Meneses declara que é necessário dar mais voz aos sócios rioavistas, de forma a terem um papel preponderante na maioria das decisões do clube.





Nesse sentido, e apresentando os atuais estatutos do Rio Ave, a intervenção mais relevante dos associados é o pedido principal."Numa fase seguinte será lógico que se constitua uma comissão que configure uma primeira proposta de revisão. Essa proposta, depois de receber os contributos e a luz verde da Direção, voltará aos sócios, para aprovação em Assembleia Geral. O provedor acredita que a proposta que vier a ser aprovada servirá melhor os interesses do clube se o processo de construção for mais abrangente", declara João Paulo Meneses, num referendo disponível no site oficial do clube vilacondense.