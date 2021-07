Renato Pantalon é reforço para o centro da defesa do Rio Ave

Depois da saída de Borevkovic, o Rio Ave já encontrou um substituto para o agora jogador do V. Guimarães. Trata-se de Renato Pantalon, jogador de 23 anos que atuava no Aluminij da Eslovénia e que assinou por três temporadas.





Natural de Zadar (Croácia), Pantalon completou a sua formação no clube local, tendo ainda passado por Kustosija e Rudes antes de emigrar. Na temporada passada, o defesa-central alinhou em 27 encontros.Em Vila do Conde, Pantalon enfrenta a concorrência de Hugo Gomes, Ângelo Meneses, Nélson Monte e Aderllan Santos, sendo que a permanência do último ainda não é um dado adquirido.