Rio Ave apresenta equipa técnica de Luís Freire para 2021/22

O Rio Ave deu a conhecer, este domingo, a equipa técnica que acompanhará o treinador Luís Freire ao longo da temporada 2021/22. Augusto Gama é o único elemento que transita da época passada.





Para além do ex-jogador dos vila-condenses, Luís Freire conta ainda com os adjuntos Nuno Silva, João Ferreira e Vítor Vinha, com o preparador físico Tiago Louzeiro, com o treinador de guarda-redes Carlos Braz e com o analista de vídeo Rui Sousa.Até ao momento, os vila-condenses apresentaram cinco reforços ( Vítor Gomes Zé Manuel ) para a temporada que está prestes a arrancar.