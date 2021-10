Rio Ave assina parceria com Coimbra Business School/ISCAC

O Rio Ave anunciou esta terça-feira que foi assinado um protocolo de cooperação com a Coimbra Business School, mais concretamente o ISCAC (Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra).





Esta parceria vai dar benefícios aos estagiários em formação, com vagas e períodos de estágio disponíveis no Rio Ave, e aos sócios do clube vilacondense, que terão 20% de desconto nas propinas relativas à Instituição.O presidente dos rioavistas, António Silva Campos, esteve presente na assinatura do presente protocolo, reforçando o apoio que o clube retribui aos seus sócios e à procura de parcerias em vários campos de formação.