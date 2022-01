E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tal com vem sendo hábito, o Rio Ave voltou a associar-se a uma causa solidária. Desta vez, o conjunto vila-condense uniu-se para ajudar Vítor Pinto, que vive com o diagnóstico de Miopatia GNE há dez anos.O objetivo de Vítor Pinto passa por comprar um carro de mudanças automáticas e adaptá-lo à sua condição, isto de forma a que se consiga mover de forma independente. A família e os amigos de Vítor têm vendido rifas e feito leilões para o ajudar, sendo aqui que entra o Rio Ave. Para além de ter levado Vítor às suas instalações para conhecer o plantel, o clube ofereceu uma camisola autografada por todos os jogadores, que será posteriormente vendida em leilão.No plano desportivo, os rioavistas recebem o Varzim no próximo domingo.