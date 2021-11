Rio Ave bate Paços de Ferreira e Felgueiras em dois jogos-treino

O Rio Ave bateu o Paços de Ferreira esta sexta-feira, por 2-0, com Gabrielzinho e Aderlan Santos a apontarem os golos para o conjunto de Luís Freire, em jogo-treino disputado em Vila do Conde. O técnico do Rio Ave aproveitou a paragem das seleções para dar oportunidade a jogadores menos utilizados, com estes a responder da melhor forma à chamada. O jogo serviu como teste de preparação para o próximo embate do Rio Ave frente ao Olhanense, a contar para a Taça de Portugal.Já durante a manhã, os comandados de Luis Freire defrontaram o Felgueiras, equipa que milita na Liga 3, vencendo o encontro por 1-0. Luís Pinto, que atua nos sub-23 da equipa vilacondense, foi o autor do único golo da partida.