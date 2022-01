Rio Ave com treinos por vídeochamada para mitigar isolamento

Os últimos dias têm sido bastantes atribulados para o Rio Ave e o clube tem tentado responder da melhor forma possível. Com o plantel em isolamento, Luís Freire tem ministrado os treinos por vídeochamada, isto de forma a preparar o jogo da Taça de Portugal com o Tondela.Sendo certo que esta não é a situação ideal, foi a solução encontrada pela equipa técnica vila-condense para manter os jogadores ativos. O regresso em pleno aos treinos acontecerá no domingo, pelo que o Rio Ave terá três dias para preparar o jogo com o Tondela.Nesta edição da Taça de Portugal, a formação de Vila do Conde já eliminou duas equipas da Liga Bwin, no caso o Belenenses SAD e o Boavista.