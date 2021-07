Rio Ave conhece novo treinador esta terça-feira

O Rio Ave agendou uma conferência de imprensa para amanhã, terça-feira, às 18H30, para divulgar o novo treinador para a época 2021/2022.





Para já estão marcados os primeiros exames médicos para o próximo dia 30, prosseguindo no primeiro dia de julho, que também marca o início dos treinos, já debaixo do comando do novo técnico.