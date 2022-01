Rio Ave defende-se da acusação de falta de fair-play da Académica

O Rio Ave defendeu-se da acusação da falta de fair play que lhe foi apontada pela Académica, na sequência do pedido de adiamento que os estudantes fizeram devido aos casos de Covid-19 existentes na equipa, além de outros condicionalismos.Em comunicado, os vilacondenses vincaram serem apenas cinco os casos de infeções no adversário, fazendo a distinção entre esses e os restantes casos de jogadores indisponíveis. Ressalvando a longa história de ambos os emblemas no futebol português, o Rio Ave recordou ainda que, devido a adiamentos anteriores terá de realizar sete partidas no espaço de um mês.Leia o comunicado do Rio Ave na íntegra:"O Rio Ave FC tem conhecimento e consciência da situação que vive no momento presente a Associação Académica/OAF face à pandemia e à gestão do plantel profissional.O presidente da Associação Académica de Coimbra / OAF realizou um contacto telefónico com o presidente António da Silva Campos, no dia 12 de Janeiro, relatando a situação de registo de vários casos positivos no plantel e do receio de a situação piorar aquando a realização dos testes Covid seguintes.No dia 14 de Janeiro, a Associação Académica de Coimbra /OAF pediu à Liga o adiamento do jogo, alegando dificuldades na constituição de um grupo de jogadores disponíveis para o jogo de dia 17.A Associação Académica de Coimbra / OAF afirma ter apenas disponíveis 13 atletas para o jogo, não referindo no entanto que da lista de indisponíveis, são apenas 5 os infectados com Covid.O Rio Ave FC tem, à data de hoje, 3 atletas positivos e afastados desta partida.O que não foi dito no comunicado da Académica / OAF é que acresce a esta lista de indisponíveis 3 casos de lesão prolongada, um jogador na CAN e dois jogadores castigados, num total de 25 jogadores inscritos na Liga, quando estamos a meio de uma janela de inscrições.Falar de falta de fair play do Rio Ave FC é tentar encontrar um culpado para dificuldades que vão muito além do Covid e que nós muito lamentamos pela Académica / OAF, porque também sabemos o que é ter lesionados de longa data e jogadores castigados com peso na equipa.A Académica / OAF tem apenas 25 jogadores inscritos na Liga (para um campeonato de 34 jornadas).A Académica / OAF não contratou, inscreveu, precaveu ou colmatou lesões de longa data, Covid, CAN e/ou calendário apertado durante o mês de janeiro (janela de transferência).O Rio Ave FC em Dezembro teve, num espaço de uma semana, 14 atletas e 12 elementos do staff positivos, o que levou ao encerramento das instalações, algo que nos prejudicou no trabalho diário.O Rio Ave FC teve de seguir um isolamento profilático dos restantes em nome da saúde pública.O Rio Ave FC transmitiu ao delegado de saúde e Liga todos os dados dos infetados (resultado dos testes, identificação e datas precisas de infeção e alta médica), bem como todos os dados dos isolados.O Rio Ave FC teve o cuidado de transmitir ao sr. presidente da Académica / OAF, que tem 7 jogos em 28 dias marcados no calendário (jogando praticamente de 4 em 4 dias) o que torna, de todo, hercúleo ou mesmo impossível, encontrar datas para mais jogos, ainda para mais acumulando já dois jogos em atraso, e apelou à consciência e bom senso do presidente da Académica / OAF para perceber o cenário e a impossibilidade de encontrar soluções:A saber, os jogos marcados:• 23/1 – Farense• 30/1 – Varzim• 2/2 – Sp. Covilhã• 6/2 – Leixões• 10/2 – Desp. Chaves• 13/2 – Estrela da Amadora• 20/2 – FeirenseO artigo 42, no seu ponto 3, do regulamento de competições, refere sobre os calendários de jogos: "Depois do início da segunda volta os jogos adiados têm de ser realizados no decurso da mesma semana ou… dentro das duas semanas seguintes."A Liga de Clubes tem noção do calendário sobrelotado e assumiu a preocupação e a impossibilidade de se encontrar datas para adiar mais jogos do Rio Ave FC.Essa mensagem foi também transmitida ao presidente da Académica / OAF, pela Liga de Clubes.O Rio Ave FC jogou com o CD Tondela com atletas que tinham regressado de infeção e os restantes de isolamento, com poucos ou nenhuns treinos.A Associação Académica / OAF é uma instituição e um Clube histórico do futebol nacional, com uma herança de glória e de respeito que a todos nos toca e que honra os seus adeptos, a cidade, mas também o futebol português.Lamentamos que esteja a atravessar este momento de dificuldade com a pandemia porque também nós a sentimos e poderemos voltar a viver.Mas o Rio Ave FC é também um Clube e uma instituição de respeito, que se rege pelos melhores valores no desporto e na sociedade, prezando lutar sempre pelo fair-play e desportivismo acima de tudo. Que isso nunca seja posto em causa.Desejamos que todos os profissionais da Académica / OAF e de todos os Clubes, afectados pela Covid, recuperem bem no propósito de que tudo regresse a uma normalidade o mais rápido possível."