Rio Ave despede-se de Ângelo Meneses e Zimbabwe

O Rio Ave divulgou notas a despedir-se de Ângelo Meneses e Zimbabwe, jogadores em final de contrato que não renovam e, assim, não acompanham o clube no regresso à 1.ª Liga.Meneses, defesa-central, fez um total de 13 jogos pelos vila-condenses na época finda, ao passo que o médio Zimbabwe foi utilizado em apenas nove encontros.O técnico Luís Freire e a estrutura do Rio Ave já colocaram as mãos na massa na preparação do plantel do Rio Ave para 2022/23.