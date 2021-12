O Rio Ave anunciou, esta quarta-feira, que vai disponbilizar uma tenda de testagem para os adeptos que queiram assistir ao jogo com o Sp. Covilhã. A mesma ficará localizada junto à bilheteira norte do estádio, estando o início da realização dos testes agendado para as 14 horas.Perante o facto de, entre os dias dia 25 de dezembro e 2 de janeiro, o acesso aos recintos desportivos só poder ser feito mediante a apresentação de um resultado negativo, os rioavistas encontraram esta solução para dar resposta à necessidade dos seus adeptos. Os testes terão o custo de 3,50 euros, sendo que, quem quiser, pode levar um teste de casa e fazer no local. O ato será certificado por um profissional de saúde.No comunicado, o Rio Ave voltou a referir que solicitou o adiamento do jogo ao Sp. Covilhã, tendo o pedido sido recusado.