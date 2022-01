Rio Ave e V. Setúbal trocam três jogadores no último dia de mercado

O último dia do mercado de transferências de inverno trouxe novidades a Rio Ave e V. Setúbal. As duas equipas trocaram três jogadores.Os vilacondenses anunciaram terem renovado com o lateral português Ruca, de 19 anos, até junho de 2025. O jogador foi emprestado ao V. Setúbal, da Liga 3, até ao fim da temporada. Com ele segue também Rúben Gonçalves, médio português que também irá atuar cedido no Sado.Em sentido inverso, o Vitória de Setúbal despede-se de Bruno Ventura que estava em final de contrato e "parte agora rumo a um novo desafio profissional para o Rio Ave Futebol Clube"."O Vitória assegurou os seus interesses, mantendo uma percentagem sobre futura transferência", pode ler-se nas redes sociais.