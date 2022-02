Rio Ave-Estrela da Amadora, 1-0: penálti de Aziz vale regresso aos triunfos dos vila-condenses

Num jogo marcado pelo equilíbrio, o Rio Ave bateu o E. Amadora (1-0) com um golo de Aziz, alcançado na marcação de um penálti. Com este resultado, os vila-condenses regressam aos triunfos, isto depois de uma derrota e um empate nas últimas duas jornadas.A 1ª parte do encontro não teve grandes ocasiões, tendo o primeiro lance de relativo perigo surgido aos 13 minutos, altura em que Diogo Salomão atirou ao lado. O Rio Ave, motivado pelo fator casa, foi crescendo na partida, e acabou por ser feliz aos 34 minutos, altura em que Aziz converteu o penálti que castigou a falta de Miguel Lopes sobre Pedro Mendes.Disposto a alterar o rumo dos acontecimentos, o E. Amadora surgiu mais perigoso na etapa complementar, mas a defesa do Rio Ave deu uma boa resposta. Já depois de Jhonatan ter feito uma grande defesa a remate de Chapi, Pantalon, Aderllan Santos e Ronan tiveram cortes importantes que mativeram o resultado em 1-0 até ao apito final.Com este resultado, o Rio mantém-se no 5º lugar e o E. Amadora na 10ª posição.