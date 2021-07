Rio Ave leva a melhor sobre o Ac. Viseu em jogo de preparação

No primeiro jogo de preparação da temporada 2021/22, o Rio Ave recebeu e venceu o Ac. Viseu. A partida terminou com um 2-0 favorável aos vila-condenses.





Tal como é hábito nos jogos de pré-época, Luís Freire fez algumas mudanças ao longo do jogo e aproveitou para ver em ação os reforços. Até ao momento, o Rio Ave assegurou a contratação de Ângelo Meneses, Zimbabwe, Joca, Vítor Gomes e Zé Manuel.O primeiro encontro oficial do Rio Ave acontece no dia 25 de julho, frente ao Varzim, para a Taça da Liga.