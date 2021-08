Rio Ave oficializa a saída de Carlos Mané

O Rio Ave oficializou a saída de Carlos Mané esta sexta-feira, através de comunicado, tendo revelado ainda que o extremo, de 27 anos, está a caminho do Kayserispor, da Turquia, tal como Record já havia adiantado.





"O avançado português Carlos Mané, que nas duas últimas temporadas representou o Rio Ave FC, vai ser jogador do Kayserispor, da 1ª Liga da Turquia. A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ chegou a acordo com o emblema turco para a transferência do atleta, em definitivo", pode ler-se.Recorde-se que Mané representou os vilacondenses nas duas últimas épocas, tendo alinhado em 81 encontros pelo clube de Vila do Conde e marcado sete golos.