Rio Ave oficializa João Graça

O Rio Ave confirmou, esta quarta-feira, a contratação de João Graça, médio português de 26 anos, que assinou um contrato válido por uma temporada.





Com a formação dividida entre Boavista e FC Porto, o centrocampista já conta várias épocas de experiência na Liga SABSEG, tendo representado a equipa secundária dos dragões, Arouca, Oliveirense e Leixões. Na época passada, participou em 26 jogos ao serviço do Mafra. Estreou-se na principal divisão do futebol português em 2017/18 com o Feirense.João Graça vai treinar amanhã pela primeira vez com os colegas e é assim mais uma opção para Luís Freire na zona média.