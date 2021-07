Rio Ave prepara a nova época com contornos diferentes

Depois de consumada a descida da equipa para a Liga Portugal Sabseg, a partir desta decisão superior é que estão a ser feitos os preparativos para a nova temporada, já que até agora eram tudo indecisões com fundamentos que podiam envolver o Rio Ave como possível candidato a ocupar lugares que pertenciam a clubes que podiam estar na situação de incumpridores. Agora tem de ser postas mãos à obra e dotar a equipa com um plantel que a possa levar de novo ao convívio dos grandes do futebol nacional.

A primeira missão e a mais primordial, prende-se com o novo treinador. Tem sido divulgado o nome de Luís Feire, de 35 anos, que esteve no Nacional. Mas nada de concreto é transmitido para fora dos bastidores. Depois segue-se a 'sangria' de um plantel que contava com 33 jogadores, sendo apenas divulgada a saída do médio brasileiro Filipe Augusto que pelo seu próprio pé resolveu sair do clube que o foi buscar ao Bahia, do Brasil, e que o acolheu durante 8 épocas, sendo 5 alternadas e as últimas três seguidas, onde nesse período marcou 6 golos nos 78 jogos que foi utilizado.

Dado que também André Vilas Boas, de 38 anos, decidiu, mal acabado o Campeonato, pedir a demissão do cargo de diretor desportivo para entrar no FC Famalicão – desde 2018 nesse cargo a juntar às 13 épocas como jogador sénior da equipa verde-branca – tem de ser escolhido o seu substituto. Só depois, em comunhão com o presidente António Silva Campos, é que será delineada a nova temporada, com a entrada e saída de jogadores, formar a nova equipa técnica e estabelecer o plano de trabalhos relacionados com a pré-temporada. Que engloba também a lista dos jogadores emprestados, como por exemplo, o médio Rúben Gonçalves, de 22 anos, que teve papel de relevo no Vilafranquense. Os próximos dias têm, forçosamente, de ser um período de novidades dentro do Rio Ave.