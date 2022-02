Rio Ave promove ação de dádiva de sangue

Perante um apelo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), o Rio Ave respondeu afirmativamente. O clube rioavista afirma que "mais do que nunca, é importante não esquecermos as necessidades dos que nos rodeiam" e que "a maior parte das vezes, os pequenos gestos fazem toda a diferença".

Assim, amanhã, o Estádio do Rio Ave FC vai ser palco de uma ação de recolha de sangue entre as 14h30 e as 19h na porta Press Center, junto à porta 3.