Rio Ave reage às acusações de Sandro Cruz: «Repudiamos qualquer ato de racismo ou xenofobia»

O Rio Ave já reagiu às acusações de racismo que Sandro Cruz, defesa do Benfica B, dirigiu aos adeptos rioavistas, após o jogo que pôs frente a frente as duas equipas. Através de comunicado, o emblema de Vila do Conde garantiu repudiar qualquer "ato de racismo, xenofobia ou outro que vise ofender ou ostracizar alguém", dado que, garante, os seus "valores e alicerces assentam no respeito profundo, na integração, na aceitação e na perfeita convivência de todos".Na mesma nota, o Rio Ave diz não se ter apercebido dos insultos em questão, mas deixou a garantia de que "colaborar com as autoridades na identificação dos presumíveis perpetradores de atos indignos, de forma a serem culpabilizados por tal". Em jeito de conclusão, os vila-condenses pedem que não se confunda "a árvore com a floresta. "Um ato isolado não deve ser atribuído à instituição Rio Ave FC nem à generalidade dos seus adeptos, que connosco partilham dos mesmos princípios e valores", podia ler-se na nota."O Rio Ave FC não se revê em qualquer atitude de teor racista ou desrespeitosa para com qualquer pessoa.Os nossos valores e alicerces assentam no respeito profundo, na integração, na aceitação e na perfeita convivência de todos. Sempre o foi e sempre o será. É uma pedra basilar da nossa filosofia de vida.Repudiamos qualquer ato de racismo, xenofobia ou outro que vise ofender ou ostracizar alguém.Os temas raça, religião, opção ideológica, política ou orientação não são sequer assunto.Sempre tivemos e temos atletas de várias nações, crenças e etnias que foram e são ídolos dos nossos adeptos e acarinhados por todos.No seguimento das notícias hoje vindas a público, após o encontro da 30ª jornada da Liga Portugal SABSEG, diante do SL Benfica B, o Rio Ave FC sublinha que não se apercebeu, no decorrer do encontro, de qualquer ato de racismo para com o atleta Sandro Cruz.Demonstramos toda a nossa solidariedade para com o atleta do SL Benfica, prontificando-nos a colaborar com as autoridades na identificação dos presumíveis perpetradores de atos indignos, de forma a serem culpabilizados por tal.Contudo, alertamos também que não se pode confundir a árvore com a floresta, pelo que um ato isolado não deve ser atribuído à instituição Rio Ave FC nem à generalidade dos seus adeptos, que connosco partilham dos mesmos princípios e valores."