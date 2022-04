Rio Ave recebe Bandeira da Ética atribuída pelo IPDJ

O Rio Ave anunciou ter recebido esta terça-feira a Bandeira da Ética atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude que, segundo o organismo, é "dirigida a todas as entidades que pretendam ver reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto".Depois da distinção em 2021, os vilacondenses voltaram a ser reconhecidos, desta feita pelo projeto Rio Ave Social."Tem sido uma tradição que se mantém e que promete continuar bem viva, tendo em conta os valores partilhados e difundidos pelo Rio Ave às centenas de jovens e adultos que praticam desporto com a caravela ao peito, bem como todos os seus sócios e adeptos, testemunhas na primeira pessoa do papel social ativo e responsável do clube na defesa dos mais elementares valores éticos e morais, de igualdade, integridade, transparência e solidariedade. As múltiplas iniciativas que o Rio Ave tem levado a cabo, de cariz social, são já uma das bandeiras mais prestigiantes do nosso emblema, e que confirmam o posicionamento de responsabilidade que o clube assume, sem balizas, no seio da comunidade. É com tremendo orgulho, mas também sentido de responsabilidade, que o Rio Ave recebe a Bandeira da Ética, comprometendo-se a continuar a ser guardião dos valores mais elementares do Desporto e da Cidadania", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema de Vila do Conde.