Rio Ave regressa aos triunfos na deslocação à Trofa

No primeiro jogo deste sábado da Liga Sabseg, o Rio Ave deslocou-se à Trofa e venceu o Trofense por 1-0. Desta forma, o conjunto liderado por Luís Freire regressa aos triunfos, três jornadas depois.Os vila-condenses assumiram desde cedo as despesas do encontro, mas os 20 primeiros minutos passaram sem que houvesse qualquer oportunidade de golo. Apesar disso, a verdade é que a primeira grande chance acabou por resultar no golo rioavista. Aos 23 minutos, o árbitro Hugo Silva assinalou penálti por mão na bola de Simão Martins e Aziz não desperdiçou, abrindo assim o marcador. Até ao intervalo, o domínio acabou por se intensificar, muito devido à expulsão de Simão Martins aos 27’.Na etapa complementar, o Trofense teve o mérito de nunca se render e ir à procura do empate. Dessa forma, e mesmo com Gabrielzinho e Aziz a terem grandes oportunidades para ‘matarem’ o encontro, os minutos finais trouxeram uma equipa de Rui Duarte atrevida. Bruno Almeida e Keffel testaram a atenção de Jhonatan, mas o resultado não sofreu alterações.Com este resultado, o Rio Ave regressa, ainda que à condição, ao 2º lugar do campeonato. Por seu lado, o Trofense continua no 12º posto.