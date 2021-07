Rio Ave renova com Nuno Namora

O Rio Ave comunicou este sábado a renovação com Nuno Namora, lateral-esquerdo, de 23 anos, que vai integrar a equipa principal dos vilacondenses, depois de três épocas ao serviço dos sub-23 e da equipa B do clube. O português assinou um contrato válido até 2024.





Com a formação iniciada no FC Porto, o jovem passou depois pelo Boavista antes de chegar ao Rio Ave, clube em que terminou a formação. No seu primeiro de sénior, Nuno Namora dividiu a época entre o Sp. Braga e o Gondomar, regressando a Vila do Conde em 2018/19 para representar as equipas secundárias, onde chegou ao estatuto de capitão.Integrado nos trabalhos da equipa principal durante esta pré-temporada, o lateral-esquerdo convenceu o técnico Luís Freire e terá agora oportunidade de se estrear pela equipa principal.