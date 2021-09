Rio Ave vence duas partidas num só dia

O treinador Luís Freire colocou o seu plantel em máxima concentração para esta sexta-feira. O Rio Ave enfrentou dois adversários de manhã e de tarde em qualidade acrescentada.





A primeira equipa a subir ao relvado foram os sub-23 do V. Guimarães, mas os vilacondenses colocaram logo os jovens em sentido, aplicando 4 golos sem resposta. Pantalon, Leandro Alves, Pedro Mendes e Luís Pinto fizeram os remates certeiros.Mas às 18h, a equipa verde e branca enfrentou o verdadeiro desafio do dia, frente ao Gil Vicente, da Liga Bwin. Apesar de estar uma divisão abaixo dos gilistas, os líderes da Liga SABSEG somaram mais uma vitória, desta vez com um único golo, do avançado Zé Manuel.