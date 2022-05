Rio Ave vence Sp. Covilhã e pode garantir a subida ainda hoje

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave venceu no terreno do Sp. Covilhã por 1-0, com golo de Pedro Mendes, e pode garantir ainda hoje a subida à Liga Bwin. Para tal, basta que o Casa Pia não vença hoje, em casa, o Vilafranquense, num jogo que começou às 15h30.Neste momento, os vilacondenses têm 67 pontos em 33 jogos, seguindo-se Chaves (63/32) e Casa Pia (62/32).