Rúben Gonçalves impressiona pelo Rio Ave

Se houve alguns elementos que mereceram destaque na vitória do Rio Ave frente ao V. Sernache, Rúben Gonçalves é com certeza um deles.





O médio, que fez parte da sua formação nas camadas jovens rioavistas, assumiu a responsabilidade da primeira titularidade e até abriu o marcador para os visitantes, com um golo logo aos oito minutos da partida da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal. A sua exibição, que durou até ao minuto 66, altura em que foi substituído pelo também estreante João Graça, valeu-lhe o prémio de 'Man of the Match' dos adeptos da formação de Vila do Conde.O treinador Luís Freire tem apostado regularmente no atleta de 22 anos para entrar a partir do banco, mas este mostrou que pode ser mais uma opção para ajudar a cumprir os objetivos da equipa num plano superior.