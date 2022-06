Sávio deixa Rio Ave e reforça o Goiás

SAVIO É DO VERDÃO!



O lateral-esquerdo Sávio não vai representar o Rio Ave na próxima época, tendo o jogador sido confirmado, esta noite, como reforço do Goiás. O clube brasileiro não divulgou detalhes do processo, mas tudo indica que seja um acordo de empréstimo, sendo que Sávio tem contrato com o Rio Ave até 2025.O jogador, de 27 anos, foi utilizado em 15 jogos na temporada finda, que culminou com a subida do clube de Vila do Conde à 1.ª Liga. Nas redes sociais, Sávio partilhou uma imagem sua a rubricar o contrato, já equipado a rigor.