Segurança defensiva do Rio Ave em xeque

A luta pela subida na 2ª Liga começa a intensificar-se, sendo quatro as equipas que, neste momento, parecem estar mais bem preparadas para a 'guerra' que se avizinha nas próximas jornadas. Para além do Casa Pia, atual líder da Liga Sabseg, e do Feirense, que segue no 2º posto (ambos já jogaram nesta jornada), Chaves e Rio Ave não descolam do topo da classificação (o Benfica B, atual 3º classificado, não pode subir).Apesar de estar bem posicionado e de ainda haver muitos pontos por disputar, a verdade é que as últimas jornadas não têm sido propriamente felizes para o Rio Ave. A equipa de Luís Freire tinha dois jogos em atraso, no caso frente ao Sp. Covilhã e ao Chaves, devido ao surto de Covid-19 que enfrentou e sabia que podia ascender ao topo da classificação caso vencesse ambos. Ora, os rioavistas até venceram os serranos (3-1), mas, na deslocação a Trás-os-Montes, perderam com o Chaves (2-1). Dessa forma, o Rio Ave acabaria mesmo por ser ultrapassado pelos flavienses, sendo que, neste momento, o clube de Vila do Conde está no 5º lugar.Para além do desaire frente ao Chaves, o Rio Ave empatou também com o Leixões (1-1) e com o Varzim (1-1), aspeto que faz com que, nas últimas quatro jornadas, o clube tenha somado apenas um triunfo. Sendo certo que o futebol não é uma ciência exata, há algumas questões que têm impacto nos resultados menos felizes que o Rio Ave tem tido. Nas últimas seis rondas, os vila-condenses sofreram sempre e, alargando o espectro de análise, a equipa viu a sua defesa ser ultrapassada em 17 dos 21 jogos que disputou no campeonato.Luís Freire já realçou a importância do Rio Ave sofrer menos golos e, numa altura em que a equipa é 'apenas' a 8ª melhor defesa do campeonato (26 tentos sofridos), essa melhoria pode ser fundamental na luta pela subida.