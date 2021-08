Sylla: «Quando o clube me ligou, não hesitei»

Nas primeiras declarações ao canais do clube, Alhassane Sylla, novo reforço do Rio Ave, mostrou-se satisfeito por regressar a um país e uma liga onde já foi feliz, depois de uma passagem fugaz pelo FC Annecy.





"Rio Ave é um grande clube. Estive o ano passado em França e foi um pouco difícil lá, mas já fiz aqui três épocas e gostei. Quando o clube me ligou, não hesitei e disse que tinha de voltar à 2ª Liga", referiu o lateral-direito, antes de garantir estar honrado pela oportunidade de representar os vilacondenses."Estou muito orgulhoso, porque o Rio Ave é um grande clube que toda a gente conhece e que esteve muito tempo na 1ª Liga, mas infelizmente desceu na época passada. Quando me chamaram para tentar ajudar a subir de novo, fiquei orgulhoso. Já tenho experiência de 2ª Liga. Agora estou no Rio Ave, um clube de 1ª Liga, e o objetivo é subir", sublinhou.Na turma orientada por Luís Freire, Sylla vai lutar com Costinha pelo lugar de lateral-direito no onze.