Tarantini magoado no adeus ao Rio Ave: «Não era este o desfecho esperado e que alguma vez imaginei»

Tarantini não vai continuar no Rio Ave. Num comunicado publicado nas redes sociais, o médio defendeu que o seu objetivo passava por continuar de caravela ao peito, mas, após um longo período de indefinição - "os 37 dias de silêncio que se seguiram pronunciavam algo"-, tal cenário não foi possível de se concretizar.





"Após 13 anos de caravela ao peito chegou ao fim a minha ligação ao Rio Ave Futebol Clube.Um dos momentos mais tristes na história do Rio Ave e da minha carreira foi partilhado conjuntamente com muitos adeptos no final do último jogo, e ficará para sempre gravado no meu coração, pelo apoio e carinho que me demonstraram. Após o desfecho da época passada, o meu sentimento era de enorme vontade de continuar a ajudar o Rio Ave na sua caminhada de volta ao lugar onde merece competir.No entanto, os 37 dias de silêncio que se seguiram pronunciavam algo, e após 7 dias do início da época, o Presidente do Rio Ave Futebol Clube, informou-me da decisão de não fazer parte das escolhas para o plantel. Infelizmente não era este o desfecho esperado e que alguma vez imaginei.Ficam as incríveis recordações de alegria que todos juntos celebramos, na Liga Portuguesa, na Liga Europa, na Taça de Portugal, na Taça da Liga e na Supertaça. Foram 444 jogos de muito trabalho, 39 golos, amor e conquistas, que coincidiram com os momentos mais altos da história do Rio Ave.Fica um forte agradecimento aos RIOAVISTAS e a todos aqueles que fizeram comigo este caminho e que sempre me apoiaram.Ao "sempre meu" Rio Ave desejo tudo de bom, que rapidamente volte ao lugar que merece e que no futuro celebre um tão desejado título."Resta agora perceber se, aos 37 anos, o experiente médio vai continuar a jogar ou se vai pôr um ponto final na carreira.