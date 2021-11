Testes de fogo no horizonte

Aproximam-se duelos intensos que podem definir o trajeto do Rio Ave na presente temporada. Antes do reatamento dos campeonatos, a turma de Luís Freire irá discutir a passagem à 5ª eliminatória da Taça de Portugal frente ao Olhanense, encontro agendado para dia 20 de novembro. Na Liga Sabseg, tem pela frente dois encontros com duas equipas dos lugares cimeiros da tabela classificativa (Benfica B e Mafra), bem como o sempre difícil Nacional. Já depois desta fase, ainda irá tentar discutir a passagem à final four da Taça da Liga, com a visita ao Dragão para defrontar o FC Porto.São cinco jogos no espaço de um mês que ajudarão a perceber onde é que a equipa de Vila do Conde se encontra, principalmente no que à 2ª liga diz respeito, tendo em conta de que seriam à partida para esta nova temporada, um dos principais candidatos à subida de divisão.