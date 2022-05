Troféu de campeão exposto na loja do clube

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O troféu de campeão da 2ª Liga dos vilacondenses encontra-se, desde ontem, em exposição na loja do clube, situada no Estádio dos Arcos. “Não nos cansamos de olhar para ela”, escreveu o clube nas redes sociais. Esta é a segunda vez que o Rio Ave conquista o troféu este século. A primeira foi na época 2002/03, com Carlos Brito.





Noutro âmbito, os jogadores rioavistas começaram a partir para férias. O regresso ao trabalho para preparar o retorno à 1ª Liga está apontado para a última semana de junho.T.G.