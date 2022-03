Ukra é trunfo para Luís Freire

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar dos 34 anos, Ukra tem vindo a mostrar que ainda pode ser muito útil ao Rio Ave. Nesse sentido, há um dado que demosntra a confiança que Luís Freire tem no jogador.Até ao momento, Ukra soma 24 jogos na presente temporada, sendo que, em 19 deles, foi suplente utilizado. Um sinal claro de que o extremo é um dos atletas em quem o treinador mais acredita na hora de tentar dar algo novo à partida. Em 2021/22, Ukra ainda não marcou, mas soma já uma assistência.O internacional português, que regressou no início desta época a Vila do Conde, vai na quinta temporada ao serviço dos rioavistas.