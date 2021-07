Ukra muito perto de ser reforço do Rio Ave

Ukra está muito perto de ser reforço do Rio Ave para a temporada 2021/22. Apesar de o regresso do extremo ao clube ainda não estar fechado, há grandes probabilidades de a transferência efetivar-se nos próximos dias e o jogador deverá assinar um contrato válido para as próximas duas temporadas. Aos 33 anos, Ukra, que representava o Santa Clara, estará assim de volta a uma casa que conhece bem, já que alinhou nos rioavistas entre 2012 e 2016.

Noutro âmbito, a equipa orientada por Luís Freire venceu o Ac. Viseu por 2-0 e a Seleção Concelhia de Vila do Conde por 3-0.