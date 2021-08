Uma roleta, um bailado e finalização de Guga: o grande golo do Rio Ave frente ao Varzim

Foi com um golo de antologia que o Rio Ave selou o triunfo por 3-0 sobre o Varzim, na manhã deste domingo. Uma jogada que teve de tudo: uma roleta de Joca ainda no meio-campo defensivo, um bailado imparável de Costinha na linha de fundo e um golo de Guga... de cabeça.





Tudo começou em Joca, a meio do meio-campo rioavista. Com uma finta à Zidane, o médio tirou um adversário do caminho, cavalgou até perto da área varzinista e depois entregou a Costinha. O lateral-direito bailou e, após conquistar a linha de fundo, cruzou para o coração da área, onde surgiu Guga a fechar o resultado.