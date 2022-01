Via aberta para Olinga e Amine

Perante o facto de o Rio Ave estar a contas com um surto de Covid-19, situação que obrigou o plantel a entrar em isolamento, Olinga e Amine, reforços de inverno dos vila-condenses, podem vir a estrear-se mais cedo do que o previsto.O plantel do Rio Ave só estará de volta aos treinos em pleno no sábado, sendo que o jogo da Taça de Portugal com o Tondela é na quarta-feira. Caso esta situação cause constrangimentos, Luís Freire pode ter de apostar nas duas caras novas já no próximo jogo.Recorde-se que Olinga estava sem clube, isto após vários anos no Mouscron, e que Amine rescindiu com o Farense em novembro.