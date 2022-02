Vítor Gomes punido com dois jogos de castigo

Expulso apenas três minutos após ter entrado em campo no dérbi do fim de semana entre Rio Ave e o Varzim, Vítor Gomes foi punido com dois jogos de suspensão e vai por isso falhar, além da receção ao Sp. Covilhã desta quarta-feira, a visita ao Leixões.No entender do árbitro António Nobre, o médio de 34 anos "agrediu um adversário com uma cotovelada", o que motivou a mostragem do cartão vermelho de forma direta e este castigo mais pesado, a que se junta uma multa de 357 euros.Esta época, Vítor Gomes, capitão dos rioavistas, leva 23 jogos e um golo marcado.