Zé Manuel e o duelo com o Olhanense: «Vamos ter de assumir as despesas do jogo»

Chegado esta época a Vila do Conde, Zé Manuel tem tido um início auspicioso no Rio Ave, levando já quatro golos e duas assistências pela formação orientada por Luís Freire. As baterias estão agora apontadas ao Olhanense, próximo adversário na Taça de Portugal, prova na qual o avançado, bem como todo o plantel, quer fazer uma boa campanha."Sabemos que o Olhanense é uma equipa com tradição na Taça e nós entramos em todos os jogos para vencer. É assim no campeonato e na Taça também vai ser. É um jogo que queremos vencer para seguir em frente, porque temos ambições na Taça de Portugal, onde queremos fazer uma boa campanha que orgulhe os nossos adeptos", afirmou o jogador de 31 anos aos canais do clube.Depois de ter eliminado o Boavista, com uma vitória convincente por 4-0, o Rio Ave defronta agora um adversário do Campeonato de Portugal, mas isso não significa que haverá facilitismos. "Já tivemos uma eliminatória com um clube do CP que nos obrigou a entrar forte no encontro, como fazemos normalmente, e este é mais um jogo em que as despesas vão estar por nossa conta. Temos de entrar com a máxima concentração e com a qualidade de jogo que nos caracteriza para poder vencer, porque sabemos que enquanto estiver 0-0 o Olhanense vai acreditar", analisou.Zé Manuel falou também sobre o papel dos aficionados, referindo que "a equipa tem de ser a imagem dos adeptos". "É para eles que jogamos e que lutamos pelos objetivos do clube", referiu, fazendo também uma análise ao seu percurso no clube até agora: "Quando assinei pelo Rio Ave esperava um grupo com qualidade e as minhas expectativas foram superadas. As ideias do mister também acabaram por ir de encontro ao que eu precisava neste momento. Encontrei um grupo muito bom e tem sido muito positivo."O Rio Ave recebe o Olhanense este sábado, pelas 17 horas, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.