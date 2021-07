Zé Manuel e o ingresso no Rio Ave: «Quando me falaram da possibilidade de vir para aqui nem hesitei»

Zé Manuel foi o último reforço a ser apresentado pelo Rio Ave e, nas primeiras declarações com a caravela ao peito, não escondeu o entusiasmo com que encara este desafio.





"Queria voltar a Portugal para estar perto da minha família. Quando me falaram da possibilidade de vir para aqui nem hesitei e agradeço às pessoas envolvidas pela forma como me trataram e lidaram com a minha situação", começou por referir o extremo.O jogador, de 30 anos, vincou ainda que o grande objetivo da temporada passa pelo regresso à 1ª Liga: "Consegui acertar tudo e estou aqui para ajudar. As pessoas que me abordaram falaram-me do projeto e das ambições do clube, que passam por regressar ao principal escalão. Tenho a confiança que, formando um bom grupo, vamos conseguir os objetivos. Sou mais um para ajudar com a minha experiência. A 2ª Liga é competitiva, mas temos de trabalhar no máximo e construir um grupo positivo".