Zimbabwe reforça meio-campo do Rio Ave

Kelvin Medina, conhecido com Zimbabwe no mundo do futebol, é o quarto reforço do Rio Ave para 2021/22. O médio, de 27 anos, chega a Vila do Conde depois de duas temporadas no Ac. Viseu.





Internacional por Cabo Verde, Zimbabwe chegou a Portugal em 2012, na altura para representar o Oeiras. Após a subida a pulso pelos diferentes escalões do futebol português, o médio vai agora tentar ajudar o Rio Ave a garantir o regresso à 1ª Liga.Para além de Zimbabwe, os vila-condenses já apresentaram também Vítor Gomes Ângelo Meneses . Luís Freire é o comandante da caravela para esta época.