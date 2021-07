Zimbabwe: «Vamos conseguir deixar o Rio Ave no lugar de onde nunca deveria ter saído»

Reforço do Rio Ave para o ataque à subida de divisão, Zimbabwe exibiu um discurso ambicioso nas primeiras palavras com a camisola vila-condense ao peito.





"Representar um clube como o Rio Ave, com a história que tem, é um prazer enorme. Estou aqui com alma e coração, o clube é um histórico do futebol português. Tenho a certeza que vamos fazer uma grande época, com humildade e com os pés bem assentes na terra. Vamos conseguir deixar o Rio Ave no lugar de onde nunca deveria ter saído", começou por referir o internacional cabo-verdiano, que aproveitou ainda para se descrever: "Sou um jogador tranquilo dentro do balneário. Gosto de uma boa brincadeira, mas quando é a sério, é a sério. Sou um jogador aguerrido, com muita agressividade, gosto de jogar um bom futebol e de marcar uns ‘golitos’".Apesar da vontade em ajudar o Rio Ave a voltar ao mais alto patamar do futebol português, Zimbabwe reconheceu que as dificuldades vão ser muitas. "A 2ª Liga é mais competitiva do que a 1ª. As equipas podem ter um pouco de diferença, mas as equipas que não lutam pela subida de divisão são capazes de vencer as que lutam por esse objetivo. Isto torna o campeonato muito competitivo. Sabemos que há muitas equipas a apostar em subir e sabemos que o campeonato vai ser mais competitivo este ano do que nos anteriores. Com um bom balneário e com humildade vamos chegar lá", concluiu.