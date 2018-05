O Santa Clara apresentou uma "proposta forte" para garantir a contratação de José Couceiro, mas, ao que Record apurou, o ex-técnico do V. Setúbal está pouco inclinado a aceitar esta e outras abordagens de clubes portugueses, sendo provável, nesta altura, que dê sequência à carreira no estrangeiro.

A administração da SAD, através de Diogo Boa Alma, que trabalhou com Couceiro na cidade do Sado, tentou, por todos os meios, assegurar a contratação do treinador, de 55 anos, por considerar que a sua experiência, como treinador e dirigente, seria uma mais-valia para uma equipa que pretende consolidar-se na 1ª Liga. Existem mais dois nomes em cima da mesa, mas só após a recusa definitiva do ex-V. Setúbal a SAD açoriana avançará para as alternativas.

