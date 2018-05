A administração da SAD do Santa Clara pretende garantir a contratação do novo treinador até ao final do mês. O dossiê sobre a contratação do sucessor de Carlos Pinto foi entregue a Diogo Boa Alma, diretor-geral da SAD, que já apresentou uma proposta concreta a José Couceiro, ex-treinador do V. Setúbal, continuando a aguardar por uma resposta.Em cima da mesa da administração do Santa Clara, sabe Record, estão ainda os nomes de José Peseiro (ex-V. Guimarães) e Daniel Ramos, treinador que pode estar de saída do Marítimo.O clube açoriano procura fechar o quanto antes a contratação da equipa técnica para 2018/19, de forma a iniciar depois o processo de contratações e renovações no plantel. A SAD já apresentou propostas a diversos jogadores para prolongar os vínculos, mas nenhum processo foi concluído, até porque se aguarda pelo parecer do novo treinador.

Autores: L.P.S.