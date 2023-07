Allano rescinde com o Santa Clara

O extremo brasileiro Allano, de 28 anos, rescindiu contrato com o Santa Clara, no qual jogava desde 2020/21, anunciou o clube açoriano.

"Obrigado pela oportunidade de conhecer o clube e os Açores. Sem sombra de dúvidas que vou ter saudades. Foram momentos mágicos que vivemos juntos, mas toda a história tem o seu fim", afirma o atleta em declarações reproduzidas pelo emblema insular.

Allano participou em 66 jogos nas últimas três temporadas ao serviço do Santa Clara, onde chegou após passagens pelo CSA, Bahia e Cruzeiro do Brasil, pelo Estoril, pelo Bursaspor da Turquia e pelo Ventforet Kofu do Japão.

A SAD do Santa Clara também dá nota da rescisão do guarda-redes Ricardo Fernandes, que já foi anunciado como reforço do Torreense. "Dois anos num clube e numa região que ficarão para sempre marcados na minha vida. A todos os meus companheiros, staff e adeptos, uma palavra de apreço. Foram muitas as batalhas que travámos juntos", afirmou o agora atleta do emblema 'azul-grená, citado no comunicado.