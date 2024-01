«Até te ferro, meu palhaço»: Vasco Matos suspenso por um jogo e 12 dias

O técnico do Santa Clara, Vasco Matos, foi punido com um jogo mais 12 dias de suspensão, além de uma multa acumulada de 1.964 euros, depois de ter sido expulso no sábado, no jogo em que o Mafra impôs a primeira derrota aos açorianos, por 1-0.Segundo o relatório do árbitro João Gonçalves, da AF Porto, o treinador "saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem abrindo os braços e dizendo na direção do árbitro: 'É falta c...! Isto é uma vergonha!'", dirigindo-se depois do cartão vermelho aos 68' ao assistente: "Isto é uma vergonha! Aquilo que vocês estão a fazer é uma vergonha!" Pelo descrito, Vasco Matos foi punido com um jogo de suspensão - cumprido na partida desta quinta-feira com o Nacional, para a Taça de Portugal - e 1.428 euros de multa.A sanção foi agravada pelas "ameaças contra a equipa de arbitragem", considerou o Conselho de Disiciplina (CD) da FPF. "Após o final do jogo, quando a equipa de arbitragem se dirigia ao seu balneário, foi abordada pelo treinador principal Vasco Matos (expulso durante o jogo), que de forma agressiva se dirigiu ao árbitro, dizendo o seguinte: 'Tem coragem para escrever aquilo que disseste ao meu jogador. Até te ferro, meu palhaço! Sois uma vergonha!'. Este gesto e palavras proferidas pelo treinador foram ditas sendo agarrado por colegas da sua equipa técnica, que evitavam que este se aproximasse em demasia do árbitro", relataram o juiz e o delegado da Liga. Estas ações suscitaram mais 12 dias de suspensão e 536 euros de multa.