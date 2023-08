Calila dá vitória diante do Lusitânia dos Açores

O Santa Clara derrotou o Lusitânia dos Açores por 1-0, em jogo-treino realizado este sábado à tarde no Estádio de São Miguel. Numa partida realizada à porta aberta, os pupilos de Vasco Matos chegaram ao golo por intermédio do lateral direito Diogo Calila, recém-reintegrado no plantel, à passagem do minuto 36, a passe de João Lima. Um golo que surgiu após uma boa entrada da formação adversária, que viajou da ilha Terceira. Mas após esse arranque menos bem conseguido, o Santa Clara partiu para uma exibição convincente, que só não teve outros números por clara desinspiração da equipa, particularmente Bruno Almeida, que teve três ocasiões flagrantes.. Esta foi a segunda vitória dos açorianos em dois dias, depois de terem vencido a equipa de Sub-23 na sexta-feira, por 7-0.