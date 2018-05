O treinador Carlos Pinto não vai renovar pelo Santa Clara. A informação foi avançada esta segunda-feira por comunicado da SAD do Santa Clara que aproveitou para agradecer o trabalho desenvolvido, que permitiu colocar a equipa na Liga NOS, mas seria o momento para procurar novos desafios."Aproveitamos para agradecer ao mister Carlos Pinto e à sua equipa técnica pela competência e profissionalismo e dedicação, que sempre evidenciaram durante o tempo que estiveram ao serviço do clube. Os objetivos definidos no início da temporada foram cumpridos na sua totalidade, mas ambas as partes entendem que agora é altura de procurar novos desafios", refere o comunicado da SAD do Santa Clara.

Autor: Luís Silva