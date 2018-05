A SAD do Santa Clara não conseguiu contratar o treinador José Couceiro, que recebeu uma proposta tentadora do estrangeiro, e está agora focada em Daniel Ramos, que deve deixar o Marítimo. O técnico já orientou o os açorianos no início da época 2016/17, e deixou uma excelente imagem junto da SAD.Daniel Ramos apresenta a vantagem de conhecer a atual estrutura do futebol do Santa Clara, porque trabalhou com grande parte dos jogadores do plantel, e já conta com experiência na Liga NOS. A atrapalhar o processo está o facto de o técnico ter mais um ano de contrato com o Marítimo, que exige uma compensação financeira.O clube açoriano quer encerrar este dossiê até ao final do mês e espera que o regresso do diretor-geral, Diogo Boa Alma, que esteve uma semana no estrangeiro, permita concluir o processo da nova equipa técnica com celeridade. A situação está a condicionar a preparação da nova época, porque existem contratações e renovações que estão pendentes da definição da equipa técnica do Santa Clara.

Autores: L.P.S.