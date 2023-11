David Bruno acredita que o Santa Clara pode conseguir a promoção

O lateral direito David Bruno frisa que o Santa Clara tem "todas as condições" para lutar pela subida de divisão. "Este é o campeonato mais competitivo em Portugal. É preciso criar uma união muito forte, manter o equilíbrio ao longo de toda a época, uma boa liderança do treinador e boas condições por parte do clube. Tendo tudo isso, podemos ter sucesso", afirmou o defesa de 31 anos no podcast do clube, Alma Açoriana.Recuperado da lesão sofrida no início da temporada, David Bruno garante estar preparado para lutar por um lugar no onze. "É sempre complicado para nós, jogadores, lidar com estas lesões, porque ainda durou algum tempo. Vinha com ambições, que mantenho. Prejudicou-me um bocado, mas felizmente estou de volta", concluiu o ex-Moreirense.